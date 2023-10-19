"أونروا" تقيم مخيماً لإيواء النازحين جنوبي غزة

أقامت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، مخيماً جنوبي قطاع غزة لإيواء النازحين جراء القصف الإسرائيلي.

ونزح حوالي مليون فلسطيني (من أصل نحو 2.3 مليون نسمة) من منازلهم، لاسيما شمالي غزة؛ تحت وطأة غارات جوية إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري

وأفادت وكالة الأناضول بأن المخيم يقع في جنوب مدنية خان يونس، ويضم نحو 60 خيمة أقامتها "الأونروا" على أرض خاصة بها.

وأوضحت الوكالة أن هذا هو "المخيم الأول من نوعه في غزة"، ويقطنه نازحون من كافة مناطق القطاع.

فيما قال المتحدث باسم "أونروا" في غزة عدنان أبو حسنة إن المخيم الجديد للنازحين في خانيونس يأتي في ظل تزايد أعداد النازحين وتكدسهم في المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.

وأوضح أبو حسنة، لوكالة الأناضول، أنه يوجد أكثر من مليون نازح فلسطيني في مختلف أنحاء القطاع، نصفهم في مدارس "الأونروا".

وأضاف أبو حسنة أن "الأونروا" تقدم للنازحين المياه الصالحة للشرب والطعام والفراش، إلا أن هذه الإمدادات قاربت على النفاد، واصفاً الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها "خطيرة وكارثية."

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات على غزة ما أدى إلى استشهاد 3785 فلسطينياً، بينهم 1524 طفلاً و1000 سيدة، وأصابت 12493، منهم 3983 طفلاً و3300 سيدة، كما تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي المقابل، قتلت "حماس" ما يزيد عن 1400 إسرائيلي وأصابت 4629، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت ما بين 200 و250 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.