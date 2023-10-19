الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه شن مساء الأربعاء غارات على "أهداف عسكرية" لحزب الله في جنوب لبنان، وسط استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية الهوجاء على غزة.

وقال في بيان: "شن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة غارات على أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان".

وأضاف: "من بين الأهداف، تمّت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر أطلق منه صاروخ مضاد للدروع منه أمس (الأربعاء) باتجاه رأس الناقورة".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "تم شن الغارات ردًا على عمليات إطلاق النار باتجاه إسرائيل على مدار الـ 24 ساعة الماضية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" في بيانين منفصلين، مقتل 2 من عناصره جنوب البلاد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ليرتفع العدد منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 12 قتيلا.

ومنذ أيام تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلا لإطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول "ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى"، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز "حزب الله" في المناطق الحدودية.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.