شهداء وجرحى بقصف إسرائيل كنيسة "الروم الآرثوذكس" في غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الخميس، استشهاد وإصابة "أعداد كبيرة" من المدنيين إثر "مجزرة جديدة" ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس بمدينة غزة.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تلغرام": "مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس بمدينة غزة، ووقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى".

فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الأنباء.

بدورها، بثت فضائية الأقصى التابعة لحركة "حماس" مقطعاً مصوراً لشاب يصرخ قالت إنه حارس الكنيسة بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يصرخ: "وين أروح أنا بيتي انقصف.. مضلش مكان نروح عليه (أين أذهب. قصف بيتي ولم يعد لدينا مكان نذهب إليه)".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "طفلة استشهدت وأصيب عشرات المواطنين، مساء الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، التي لجأ إليها المئات من النازحين".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "القصف أدى إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يؤوي عددا من العائلات الفلسطينية، المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن "مكان آمن".

وأشارت إلى "أن شهداء وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم".

وتقع الكنيسة على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، التابع للكنيسة الأسقفية الإنجيلية في القدس، الذي تعرض لـ"قصف إسرائيلي" الثلاثاء، أسفر عن "استشهاد وإصابة المئات من المواطنين" وفق "وفا".