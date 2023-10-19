غزة: 18 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء الخميس، استشهاد 18 فلسطينياً على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: "18 شهيداً حتى اللحظة وعدد كبير من الجرحى في القصف الذي استهدف عدة منازل في محيط ساحة مسجد أنور عزيز بمخيم جباليا قبل قليل"، دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، صوراً تبين تعامل الدفاع المدني والطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان (شمالي غزة) مع الشهداء والمصابين جراء استهداف الاحتلال للمنازل في مخيم جباليا.

فيما قال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن "المنطقة المستهدفة شهدت دمارا واسعا في المنازل، والبنية التحتية".

وذكر الشهود أن "هناك عشرات الإصابات تحت أنقاض المنازل والدمار".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.