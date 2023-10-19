وزير الدفاع الإسرائيلي يُلمح لاقتراب العملية العسكرية البرية على غزة

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، إلى اقتراب موعد العملية العسكرية البرّية التي يعتزم الجيش تنفيذها في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن غالانت قوله خلال لقائه عدداً من الضباط بالجيش في منطقة غلاف غزة، إنهم "قريباً سيرون غزة من الداخل".

وقال الوزير: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريباً ترونها من الداخل، الأوامر ستصل"، في إشارة إلى أوامر الحكومة للجيش ببدء العملية العسكرية البرية بغزة.

وفي أكثر من مناسبة، أكد مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتزام تل أبيب تنفيذ عملية عسكرية برية في غزة.

وأمس، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى استعداداته لتنفيذ عملية برية في غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.