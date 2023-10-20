الحكومة الإسرائيلية تقر قانون طوارئ لإغلاق مكتب قناة الجزيرة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على أنظمة الطوارئ تسمح بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الحكومة وافقت على أنظمة الطوارئ التي ستسمح بإغلاق أنشطة الجزيرة في إسرائيل".

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب القرار "سيكون من الممكن إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، بما في ذلك مصادرة معدات القناة".

وأضافت: "يزعم المسؤولون الإسرائيليون أن القناة التي تبث من إسرائيل، تعرّض الجنود والمواطنين الإسرائيليين للخطر".

وحتى الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش لم تعلق قناة "الجزيرة" القطرية على هذا القرار.