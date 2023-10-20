شركة هندية تلغي عقداً لتزويد الشرطة الإسرائيل بالزي الرسمي

أعلنت شركة "ماريان أباريل" الهندية وهي تعمل على تزويد الشرطة الإسرائيلية بالزي الرسمي، إنهاءعقدها بسبب الحرب على غزة، فيما عزت الأمر إلى أسباب "أخلاقية".

تزود شركة ماريان أباريل الشرطة الإسرائيلية بحوالي 100 ألف زي سنويًا منذ عام 2015، وفقًا لبياناتها.

وقال المدير التنفيذي للشركة، توماس أوليكال، الجمعة إن قرار التعليق أتُخذ بعد الغارة على مستشفى في غزة خلفت العديد من القتلى وهو "ذو طبيعة أخلاقية".

واوضح أوليكال "سنوافق على استئناف أعمالنا التجارية (مع إسرائيل) عندما يعود السلام".

وأضاف أنه في حالة فشل ذلك، فإن شركته ستنفذ عقدها الحالي الذي ينتهي في كانون الأول/ديسمبر، لكنها لن تجدده.

شركة "ماريان أباريل" التي توظف حوالى 1500 شخص، تتعامل أيضا مع الجيش الفيليبيني والحكومة السعودية.