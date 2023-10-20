غوتيريش يزور معبر رفح ويؤكد العمل على استمرار محاولات إدخال مساعدات إلى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن هناك تحركا أمميا "للحد من قيود" إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، مؤكدًا أهمية القيام بذلك في أسرع وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش، أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وسط اصطفاف شاحنات المساعدات، بثته قناة "القاهرة" الإخبارية، وتابعته "الأناضول".

وقال غوتيريش، إن هناك أكثر من 2 مليون شخص يعانون في غزة، بلا ماء ولا طعام ولا وقود ولا علاج وتحت النيران، ويحتاجون كل شيء للنجاة.

وأضاف: "لدينا كثير من الشاحنات المحملة بكل المواد الإغاثية التي يحتاجها أهل غزة"، مشددا على أن حمولة الشاحنات تمثل "الفارق بين الحياة والموت".

وشدد غوتيريش على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة في أسرع وقت، مناشدا بإعلان وقف إطلاق نار إنساني للسماح بذلك.

وأشار إلى أنه تابع إعلانات اتفاقات بشأن دخول المساعدات، مثل ما أعلنت عنه الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إنه يعلن عن اتفاق آخر بين إسرائيل ومصر، لكنه استدرك أن في هذه الاتفاقات "بعض الشروط والقيود" التي تحدّ من إمكانية تنفيذها.

وأضاف: "نحن نعمل بشكل فعّال مع كل الأطراف، ومع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، لتوضيح الشروط وللحد من هذه القيود من أجل إدخال هذه الشاحنات في أسرع وقت ممكن وبأكثر كمية ممكنة".