لجنة شؤون الكنائس بفلسطين تعتبر قصف كنيسة برفيريوس "جريمة حرب"

قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن استهداف مبنى تابع لكنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة "جريمة حرب تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة".

جاء ذلك في بيان فجر الجمعة، صدر عن رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت اللجنة أن "استهداف الكنيسة التي يحتمي بها ما يقارب 500 مواطن فلسطيني، مسلمين ومسيحين، يؤكد أن بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي هم المواطنين العزل من أطفال ونساء وشيوخ".

وأفادت أن "الصورة أصبحت واضحة للعالم بأن إسرائيل تنفذ مخطط إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ولفتت إلى استهداف مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بشكل مباشر، مضيفة: "هذه جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والعديد من الاتفاقيات الدولية، وتضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة في قطاع غزة والقدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن "ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب تنتهك بموجبه اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت اللجنة إلى أن "كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، هي ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425".

وقتلت امرأة وطفلة وأصيب عشرات المدنيين، مساء الخميس، في "مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية" بحق مئات النازحين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".