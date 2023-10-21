أولى شاحنات المساعدات الإنسانية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة صباح اليوم السبت عبر معبر رفح الحدودي من مصر، في اليوم الخامس عشر من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس خمس شاحنات تحمل المساعدات تعبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وكان المراسل شاهد في وقت سابق 36 شاحنة فارغة تدخل المعبر باتجاه مصر تحضيرا لتحميلها بالمساعدات.

وتحمل هذه الشاحنات أطنانا من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة، ودخلت معبر رفح الحدودي بشمال سيناء.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري في وقت سابق، مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر.

وشدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث على أن هذه القافلة "يجب ألا تكون الأخيرة".

وقال في بيان "أثق بأن عملية إيصال (المساعدات) هذه ستكون بداية جهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود - إلى سكان غزة، بطريقة آمنة، غير مشروطة ودون عوائق".

وقُتل 4137 شخصًا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة صدرت الجمعة.