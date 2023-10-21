بدعوة من السيسي.. انعقاد قمة القاهرة الدولية للسلام حول الحرب في غزة

بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت في مصر اليوم "قمة القاهرة الدولية للسلام" في مسعى لوضع حدّ لحرب إسرائيل على غزة التي دخلت أسبوعها الثالث.

ويحضر القمة التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة عدد من قادة البلدان العربية بينها الأردن والإمارات والبحرين وقطر، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اضافة الى عدد من رؤساء الحكومات الغربية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.

كذلك سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وتأتي القمة تزامنا مع دخول أولى شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر.

وكان الرئيس المصري كرّر خلال الأيام الماضية رفضه تهجير فلسطينيين من القطاع الى سيناء والأراضي المصرية، محذّرا من "تصفية" القضية الفلسطينية.

ودعا السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ختام قمة عقداها الخميس، الى "الوقف الفوري للحرب على غزة" وأكدا رفضهما لـ"سياسة العقاب الجماعي" للقطاع، وحذّرا من "كارثة" اقليمية في حال اتساع نطاق الحرب.

وكانت القاهرة واحدة من مدن الشرق الأوسط التي شهدت الجمعة تظاهرات واسعة تضامنا مع الفلسطينيين.

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السبت، المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب.