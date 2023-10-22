أكثر من 50 شهيداً بغارات إسرائيلية على غزة في اليوم الـ 16 للحرب

استشهد أكثر من 50 فلسطينياً وأصيب العشرات، بينهم أطفال ونساء، جراء سلسلة غارات لمقاتلات حربية إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ فجر الأحد.

ونقلاً عن مستشفيات غزة بشأن تطورات اليوم السادس عشر من الحرب، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بوجود "أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين، بينهم حالات خطرة؛ جراء القصف على مناطق مختلفة في غزة، استهدف في مجمله منازل وشققا سكنية".

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية "استهدفت بعشرات القذائف المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية".

وشمال مدينة غزة، استهدف الطيران الإسرائيلي شقة في برج سكني؛ ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، كما قصف منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع؛ ما أسفر عن 9 شهداء و15 مصابا، بحسب الوكالة.

وتابعت أن الطيران الإسرائيلي دمر برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إنه استشهد 4 فلسطينيين، بينهم سيدتان وطفل، في غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة "الأسطل" وسط مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف منزلين بمدينة رفح، واستهدف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراضي زراعية، ما أدى لوقوع عدة إصابات، وفقا للوكالة.

وحتى مساء السبت، قتلت إسرائيل نحو 4385 فلسطينيا في غزة، بينهم 1756 طفلا و976 سيدة، وأصابت 13561، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.