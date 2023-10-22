قافلة ثانية من المساعدات تعبر الجانب المصري من معبر رفح باتجاه غزة

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، بأن قافلة ثانية من المساعدات الإغاثية عبرت الجانب المصري من معبر رفح باتجاه قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة" الإخبارية (خاصة)، في بث مباشر.

والسبت، وصلت أول دفعة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وكانت تضم 20 شاحنة.

القناة أوضحت أن "قافلة المساعدات الثانية لغزة تضم 17 شاحنة".

ولا تزال البوابة الفلسطينية من المعبر مغلقة حتى الساعة 13:00 "ت.غ"، وفقاً لوكالة الأناضول.

ورفح هو المعبر الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من منازلهم من أصل 2.3 مليون، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

وقبل مرور شاحنات المساعدات إلى غزة، أكدت القاهرة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، واتهمت إسرائيل على مدى أيام بعرقلة دخولها عبر قصف الجانب الفلسطيني من المعبر.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.