الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي هجوما على الأراضي اللبنانية ودمر قاذفة مضادة للدبابات، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالت الصحيفة: "هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة خلية إرهابية تم تحديدها في الأراضي اللبنانية ودمر القاذفة المضادة للدبابات التي كانت تستخدمها".

وأضافت "خططت المجموعة لإطلاق صاروخ مضاد للدبابات، حسب ما صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/ الاثنين غارة على الحدود جنوبي لبنان، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة "الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارة في محيط قرية عيترون جنوب لبنان. جاء ذلك في وسائل الإعلام الرسمية في البلاد"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان في وقت متأخر الأحد، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، وسمع صداها في أنحاء الجنوب".

و"هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان، بما في ذلك مجمع عسكري ونقطة مراقبة يستخدمها التنظيم (حزب الله)"، وفق يديعوت أحرونوت.

وتابعت الصحيفة: "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي خلية إرهابية تعمل في المنطقة الحدودية ودمرت أسلحة كانت بحوزتها. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".

ولم يصدر تعليق فوري من الجماعة حول ما أورده الإعلام الإسرائيلي.