النظام السوري مستمر في قصف شمال غرب سوريا واستهداف المدنيين

استشهد 6 أطفال، 4 منهم من عائلة واحدة في قصف لقوات النظام البرية على قرية القرقور بسهل الغاب في شمال غرب حماة، يوم أمس، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلال اجتماعات أستانة عام 2017، اتفقت الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران، على إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في مناطق سيطرة النظام، من بينها إدلب.

وتوصلت تركيا وروسيا في سبتمبر/ أيلول 2018، إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار، غير أن النظام كثف هجماته على إدلب في 2019، قبل أن تتوصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بإدلب في 5 مايو/ أيار 2020.