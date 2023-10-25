الرئيس المصري يدعو لوقف "أي اجتياح بري" لقطاع غزة

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى وقف أي اجتياح بري إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس المصري مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالقاهرة، بحسب بث نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.

وقال الرئيس المصري، "بحثت والرئيس ماكرون، سبل احتواء الأزمة في غزة، وأكدت أهمية السعي لوقف أي اجتياح بري لقطاع غزة".

وذكر السيسي أن "اجتياح غزة يعني سقوط المزيد من الضحايا المدنيين"، مضيفاً: "أكدت على ضرورة احتواء الوضع في غزة وعدم اتساع الصراع".

وتابع الرئيس المصري أن "ماكرون متفهم خطورة التهجير القسري لسكان غزة".

وشدد على أنه "يجب إيصال المساعدات للقطاع المحاصر بصورة سريعة".

ولليوم الـ 19 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.