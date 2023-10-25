26 شهيداً في غارة إسرائيلية على حي سكني بمدينة غزة

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الأربعاء، إن 26 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 100 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى ما لا يقل عن 6546 فلسطينياً.

وأضافت الوزارة، في بيان: "في حصيلة أولية لغارات الاحتلال المكثفة على مربع الجلاء اليرموك بمدينة غزة قبل قليل: 26 شهيداً وأكثر من 100 جريح".

وتابعت: "ما زالت الطواقم المختصة تعمل بشكل متواصل، لانتشال أعداد كبيرة من تحت الأنقاض".

وأفاد وكالة الأناضول بأن "المقاتلات الحربية دمرت مبان وعمارات سكنية كاملة، وسوتها بالأرض فوق رؤوس ساكنيها، بفعل غاراتها العنيفة".

وذكر أن الغارات تركزت على شارعي الجلاء واليرموك، بمدينة غزة، وتسببت بدمار واسع وكبير في الشوارع والمباني، وهلع كبير في صفوف المواطنين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الوزارة استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في جباليا، شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ19 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقودا تحت الأنقاض.