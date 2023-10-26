إسرائيل تنفذ توغلاً برياً "لفترة وجيزة" في غزة قبل الانسحاب

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته ودباباته دخلت لفترة وجيزة شمال قطاع غزة فجر الخميس، وضربت عدة أهداف قبل أن تنسحب، مع اقتراب توغل بري أوسع، وفق التهديدات الإسرائيلية، بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة.

وأضاف الجيش، في بيان: خلال الغارة إن الجنود ضربوا المقاتلين والبنية التحتية لحركة "حماس" ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا من الجانبين.

وأظهر مقطع فيديو للعملية الليلية بثه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مركبات مدرعة تتقدم عبر منطقة حدودية رملية، وشوهدت جرافة وهي تقوم بتسوية جزء من ضفة مرتفعة، كما شوهدت الدبابات تطلق القذائف، وشوهدت انفجارات بالقرب من صف من المباني المتضررة.

وذكر البيان أن التوغل تم تنفيذه "استعداداً للمراحل القادمة من القتال"، في إشارة محتملة إلى الغزو واسع النطاق الذي هدد به القادة الإسرائيليون في إطار الحرب لتدمير حركة "حماس" الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن "الجنود غادروا المنطقة منذ ذلك الحين وعادوا إلى الأراضي الإسرائيلية".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات برية، الأحد، مع دخول الحرب التي بدأت بعد توغل نفذته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسبوعها الثالث، ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي التوغل الذي وقع اليوم الخميس بأنه "الأكبر حتى الآن".

ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس في غزة حول هذا التوغل حتى الساعة 11:00 ت. غ.