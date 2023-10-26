هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا دون خسائر بشرية

تعرضت قاعدة الشدادي العسكرية الأمريكية في شمال شرقي سوريا، اليوم، لهجمات بأسلحة أرض-أرض، وفق ما ذكرت مصادر محلية للأناضول.

وأكدت أن الصواريخ سقطت على القاعدة الأمريكية ومحيطها، دون التأكد من سقوط خسائر بشرية جراء الهجمات.

وشهدت الأيام الأربعة الماضية هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي في شمال وشمال شرقي سوريا، منها منطقة التنف وناحية المالكية الحدوديتين مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات مسلحة بدون طيار مجهولة الهوية وبأسلحة أرض-أرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية شرقي نهر الفرات، الواقع تحت احتلال "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.