وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي إلى 7028 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدة و397 مسناً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مدينة غزة، في مؤتمر صحفي: إن " حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 7028 شهيداً منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجراح مختلفة".

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة".

وأردف القدرة: "الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 731 مجزرة بحق العائلات (منذ 7 أكتوبر الجاري) ".

وتابع: "تلقينا 1650 بلاغاً عن مفقودين منهم 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض".

وتابع القدرة: "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود".

ولفت إلى أن " الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار تام جراء تعنته في إدخال الوقود والاحتياجات الطبية الطارئة".

وحذر القدرة، من "كارثة صحية جراء تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء تضم عشرات آلاف النازحين في ظروف غير صحية تسببت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية".

وطالب "كافة الجهات بإجراءات عاجلة وفاعلة لإنقاذ المنظومة الصحية المنهارة واستعادة وظائفها في علاج آلاف المرضى والمصابين".

ودعا القدرة لـ"فتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى".

22 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 100، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "أبو شمالة" بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأناضول: "انتشال جثامين 22 شهيداً حتى الآن وأكثر من 100 مصاب من تحت أنقاض منزل عائلة "أبو شمالة" ومحيطه بخانيونس جراء قصفه من قبل الاحتلال (إسرائيل)".

وأفادت الوكالة نقلاً عن شهود عيان، أن القصف تسبب بدمار هائل بمنازل وممتلكات المواطنين نتيجة القصف الإسرائيلي.

ولليوم الـ20 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.