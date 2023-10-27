إصابة 6 أشخاص في سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية الحدودية مع إسرائيل

تسبب سقوط صاروخ، فجر الجمعة، في مدينة طابا المصرية، قرب الحدود مع إسرائيل، بإصابة 6 أشخاص.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن سقوط الصاروخ أدى إلى "إحداث تلفيات في إحدى البنايات السكنية".

وأضافت أن "الواقعة تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما حدث".

ولفتت إلى عدم سقوط قتلى في الحادث، مشيرة إلى وجود "إصابات خفيفة لحقت بـ6 مواطنين".

وذكرت أن الصاروخ أصاب مبنى إسعاف مدينة طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى المدينة، دون الإشارة إلى مصدر إطلاقه.

وأوضحت أن قوات الأمن وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيقات الأولية.

ولم يصدر بيان رسمي فوري عن السلطات المصرية بخصوص الحادث.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري وصفته "بالسيادي" أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ ستكون كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

وأكد المصدر أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد.