مقاتلات أمريكية تقصف مواقع في البوكمال شرقي سوريا تابعة للميليشيا الإيرانية

شنت مقاتلات أمريكية غارات جوية في وقت مبكر من يوم الجمعة على مواقع في شرق سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا على سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد قواعد أمريكية في المنطقة، حسبما أعلن البنتاغون.

وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي كبير، تم تنفيذ الضربات الدقيقة بالقرب من البوكمال بواسطة مقاتلتين من طراز إف-16، وأصابت مناطق تخزين أسلحة وذخيرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. قال المسؤول إنه كان هناك أفراد من الميليشيات المتحالفة مع إيران وأفراد من الحرس الثوري الإيراني في القاعدة ولا يوجد مدنيون، لكن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات حتى الآن عن الضحايا أو تقييم الأضرار.

قال مسؤول دفاعي كبير إن المواقع تم اختيارها لأن الحرس الثوري الإيراني يخزن هناك أنواع الذخائر التي استخدمت في الضربات ضد القواعد والقوات الأمريكية. أطلع المسؤولان الصحفيين بعد الضربات بشرط عدم الكشف عن هويتهما على تقديم تفاصيل حول المهمة التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

وفقًا للبنتاغون، وقع ما لا يقل عن 19 هجومًا على القواعد والأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول، بما في ذلك ثلاث هجمات جديدة يوم الخميس.

قال البرغادير جنرال في القوات الجوية بات رايدر إن 21 جنديًا أمريكيًا أصيبوا في اثنين من تلك الهجمات التي استخدمت طائرات بدون طيار لاستهداف قاعدة الأسد الجوية في العراق وحامية التنف في سوريا.

قال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان إن "الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في الغالب ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين أول.