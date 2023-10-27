منظمة الصحة العالمية فقدت الاتصال بموظفيها في غزة وسط انقطاع في الاتصالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة بسبب انقطاع الاتصالات.

وكتب المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع X: "فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة، ومع المرافق الصحية والعاملين الصحيين وبقية شركائنا في المجال الإنساني على الأرض".

وأعرب عن "مخاوف بالغة" حول سلامتهم والمخاطر التي يتعرض لها المرضى.

وأضاف: "نحث على توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل".

وجاء هذا المنشور بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية ستوسع أنشطتها في قطاع غزة خلال الليل، في إشارة إلى احتمال بدء عملية برية يخشى منها منذ فترة طويلة.

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة انقطعت بشكل كامل، مساء الجمعة، وسط قصف إسرائيلي عنيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

قالت شركة "أريد" Ooredoo فلسطين، مشغل شبكة الهاتف المحمول في الضفة الغربية، إن خدمات الهاتف المحمول الخاصة بها انقطعت بالكامل عن قطاع غزة مساء الجمعة.

حذرت منظمة إغاثة مقرها المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، من أن زعماء العالم "يجب ألا" يستمروا في إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب "الفظائع" في غزة، مضيفة أنهم "مرعوبون" مما قد يحدث بعد ذلك في الصراع.

ميلاني وارد، الرئيس التنفيذي لجمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP)، قالت على منصة إكس: "مع استمرار تكثيف القصف العشوائي الإسرائيلي، ويبدو أن عملية برية واسعة النطاق وشيكة، فقدنا كل اتصال مع فريقنا في غزة هذا المساء".

نقلاً عن محمود شلبي، مسؤول جمعية العون الطبي للفلسطينيين، الذي كان يقوم بالتغطية من داخل القطاع المحاصر، أعربت "وارد" عن مخاوفها من أن الناس في غزة سيعانون من "مجازر... ترتكب في ظلام دامس"، فيما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن المنطقة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن تل أبيب قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة مساء الجمعة، وسط قصف عنيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وفيما يتعلق بالقتلى المدنيين في غزة، ومن بينهم أكثر من 3000 طفل، قالت "وارد": "مع عزل غزة الآن عن العالم، نشعر بالرعب مما سيأتي بعد ذلك".

ودعت العالم إلى "تذكر مسؤوليته" عن حماية المدنيين الفلسطينيين، ودعت زعماء العالم إلى عدم الاستمرار في "إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع في غزة".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، وإنهاء فوري لهذه الفظائع غير المسبوقة".