نائب وزير الخارجية الإيراني يجتمع مع ممثلي حماس في موسكو

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية التقى ممثلين لحركة حماس في موسكو.

قالت الوكالة اليوم الجمعة إن إيران ناقشت وقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني إلى غزة خلال الاجتماع الذي عقد الخميس.

من المرجح أن يقابل الاجتماع بإدانة من إسرائيل، التي انتقدت وزارة خارجيتها قرار موسكو دعوة ممثلي حماس إلى موسكو باعتباره "عملا لدعم الإرهاب"، ودعت لطرد الوفد من روسيا.

رد الكرملين، قائلا إن موسكو تعتقد أنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات مع جميع الأطراف.

سلطت زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني ووفد حماس، الضوء على مدى محاولة روسيا تأكيد دورها كوسيط قوي في صراع الشرق الأوسط، بالرغم من انشغالها بالحرب في أوكرانيا.

من غير الواضح إذا ما كان ممثلون من روسيا وإيران وحماس قد التقوا جميعا، يوم الخميس.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الكرملين لم يجر أي اتصال مع حماس خلال الزيارة.

أفادت تاس أن علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية أبلغ موسى أبو مرزوق الذي يترأس وفد حماس أن "أولوية" طهران في المفاوضات هي "وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدة للسكان ورفع الحصار الظالم عن غزة".

والخميس، التقى كني أيضا وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي يعمل كمبعوث الكرملين للشرق الأوسط.