هنية: المقاومة في القطاع بألف خير ونحن حركة تحرر وطني

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية من استمرار "العدوان الإسرائيلي" على غزة، قائلا إنه "سيخرج كل المنطقة عن السيطرة"، مؤكدا أن المقاومة في القطاع "بألف خير".

جاء ذلك في كلمة بثتها قناة "الأقصى الفضائية"، مساء الخميس، دعا فيها هنية إلى ضغط دولي على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة.

وأكد هنية أن "كل حركات المقاومة على أرض فلسطين، من بينها حماس هي حركات تحرر وطني"، معتبرا أن "الإرهاب هو المحتل ومن يدعمه ومن يسكت على المجازر".

وقال في كلمته إن "استمرار العدوان على غزة سيُخرج كل المنطقة عن السيطرة، وإنها أصبحت على صفيح ساخن لا يستطيع أحد أن يتنبأ باتجاهاتها ولا مآلاتها".

وأضاف: "20 يوما وغزة تقف كالطود الشامخ، والمقاومة في مقدمتها القسام تواصل ضرباتها وتحرس حدودها"، موضحا أنه "في اليوم العشرين أؤكد أن المقاومة في غزة بخير وألف خير".

ودعا هنية "شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم وإسناد المقاومة بالمال والسلاح والتكنولوجيا وكل العلوم التي تثبت هذا النصر، وترسخ هذه البطولات".

كما دعا "كل الدول الصديقة إلى ممارسة كل الضغط المطلوب في كل المحافل وبكل الاتجاهات لوقف العدوان على غزة، ووقف هذه الحرب ضد أطفالها ونسائها وشيوخها ومساجدها وبيوتنا".

وتابع: "أدعو كل الخبراء والمفكرين والاستراتيجيين أن يتناولوا مرحلة ما بعد الاحتلال الزائل لا محالة، ولن يتمكن من أن يستعيد عافيته بسبب هذه الضربة الاستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به".

ومضى قائلا: "أحيي كل الأصوات وكل المواقف الشجاعة والجريئة التي أعلنت بوضوح عن هذه الشرعية وعن هذا الحق في ممارسة المقاومة المشروعة التي كفلتها كل الأعراف والقوانين الدولية فضلا عن الشرائع الإسلامية والسماوية".

هنية دعا أيضا إلى "ضرورة فتح كل المعابر في مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة بلا قيد ولا شرط".

وزاد: "ليس مقبولا إطلاقا أن يتحكم العدو فيما سيدخل إلى غزة أو لا يدخل إلى غزة. مضى الزمن الذي يتحكم فيه هذا المحتل لا بغزة ولا بشعبنا ولا منطقتنا".