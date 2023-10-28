إسرائيل: 100 طائرة حربية استهدفت 150 هدفاً تحت الأرض بغزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، إن نحو 100 طائرة حربية استهدفت 150 "هدفا تحت الأرض" شمالي قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي "أغارت الليلة الماضية على نحو 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة".

وأضاف أن الطائرات تمكنت "من تدمير أنفاق قتالية ومناطق قتال تحت الأرض" وتصفية مقاتلين من حركة حماس.

وتابع أنه "خلال الغارات الهجومية الليلة الماضية شاركت نحو 100 طائرة حربية قامت باستخدام مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس".

ولم يصدر تعقيب من الحركة بشأن بيان الجيش حتى الساعة 06:45 تغ.

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.