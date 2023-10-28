جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن "تصفية" عصام أبو ركبة قائد سلاح الجو في "حماس"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل قائد سلاح الجو في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عصام أبو ركبة باستخدام طائرات مقاتلة، الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرئيلي، في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تمكن جيش الدفاع والشاباك الليلة الماضية من تصفية رئيس المنظومة الجوية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية المدعو عصام أبو ركبة".

وذكر البيان أن "أبو ركبة كان مسؤولاً عن إدارة صفوف الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار والاستطلاع الجوي والطائرات الشراعية والدفاع الجوي لحماس".

وجاء في البيان: "لقد شارك أبو ركبة في تخطيط وتنفيذ الهجوم القاتل المفاجئ على المستوطنات المحيطة بغزة في 7 أكتوبر، من خلال توجيه المخربين الذين تسللوا بالمظلات إلى أراضي غلاف غزة ومن خلال قيادة هجمات الطائرات بدون طيار باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة لحدود غزة".

ولم يصدر أي تعليق من حركة "حماس" حول مقتل "عصام أبو ركبة" حتى الساعة 6:30 ت.غ.

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.