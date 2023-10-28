كتائب القسام: قصفنا قاعدة "زكيم" شمال القطاع برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، قصف قاعدة "زيكيم" الإسرائيلية شمال قطاع غزة برشقة صاروخية، رداً على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.

وقالت كتائب القسام، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إنها " تقصف قاعدة (زيكيم) برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وشهدت غزة ليلة قصف هي "الأعنف" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسببت "بتدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.