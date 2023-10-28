هجمات متزامنة تستهدف قواعد أمريكية في سوريا

قالت مصادر محلية إن قواعد تضم قوات أمريكية في عدة مناطق بسوريا تعرضت، فجر السبت، إلى هجمات متزامنة، في سلسلة تعد الثالثة من نوعها خلال آخر 24 ساعة.

ونقلت وكالة اللأناضول عن المصادر قولها إن قاعدتين أمريكيتين في حقل "العمر" النفطي بمحافظة دير الزور (شرق) ومنطقة "خراب جير" بمحافظة الحسكة (شمال شرق)، تعرضتا لعشر هجمات بأسلحة "أرض - أرض".

وأوضحت المصادر أن قاعدة "التنف" الأمريكية عند الحدود السورية الأردنية العراقية، جنوب شرقي سوريا، تعرضت أيضا لهجوم عبر طائرة مسيرة مسلحة مجهولة.

وأوضحت أن قذائف صاروخية سقطت في محيط القواعد الأمريكية، دون التأكد من سقوط خسائر بشرية جراء الهجمات.

وأمس، تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل "العمر" النفطي لعشر هجمات بأسلحة "أرض ـ أرض"، القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بدير الزور، لأربع هجمات بأسلحة "أرض ـ أرض".

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي في منطقة "التنف" جنوب شرقي سوريا، ومنطقتي "المالكية" و"الشدادي" بمحافظة الحسكة، وحقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في دير الزور، بطائرات مسلحة من دون طيار مجهولة الهوية وبأسلحة أرض ـ أرض.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية شرقي نهر الفرات، الواقع تحت احتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.