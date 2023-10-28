وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 7703

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 7703 بينهم 3595 طفلاً.

وقالت الوزارة، في بيان: "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7703، من بينهم 3595 طفلاً، والمصابين إلى 19734".

وأضافت الوزارة أن إسرائيل "ارتكبت 53 مجزرة" في حربها على القطاع.

وشهدت غزة ليلة الجمعة/ السبت، قصفاً من عدة محاور هو "الأعنف" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسبب "بتدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.