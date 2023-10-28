وزير الخارجية الأردني: الجيش الإسرائيلي يشن حرباً برية على غزة

قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن التوغل على الحدود مع قطاع غزة "ليس غزوا بريا بشكل رسمي"، وسط تكهنات ببدء الحرب البرية على غزة.

ونقلت القناة "12" العبرية عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، لم تسمها، قولها مساء الجمعة، إن ما يحصل في غزة الآن "ليس غزوا بريا بشكل رسمي".

ونقلت القناة ذاتها عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، لم تسمه إنّ "الإسرائيليين يقومون بغزو محدود لقطاع غزة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي: أن "القوات البرية التابعة له ستقوم بتوسيع نشاطها هذه الليلة في قطاع غزة"، تزامنا مع قصف مكثف على القطاع، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت.

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الجمعة، إن إسرائيل "شنت للتو حربا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة".

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.