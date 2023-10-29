ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8005 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة: إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 8005 شهداء، منهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و 460 مسناً، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألف فلسطينياً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".

وكانت الحصيلة السابقة، التي أعلنت عنها الوزارة أمس السبت، هي 7703 شهيداً، بينهم 3195 طفلاً و1863 وسيدة، إلى جانب 19743 مصاباً.

وأضاف القدرة أن "عودة الاتصالات والإنترنت بعد قطها من قبل الاحتلال، كشفت حجم المحرقة التي ارتكبها الاحتلال ومئات الضحايا من الشهداء والجرحى".

وأردف: "الاحتلال ارتكب 56 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 302 شهيد، غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: "الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات.. تلقينا 1870 بلاغاً عن مفقودين، منهم 1020طفلاً مازالوا تحت الأنقاض".

وشدد القدرة على أن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 116من الكوادر الطبية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".

واستطرد: "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى، و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جراء الاستهداف ونقصف الوقود".

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية؛ ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.