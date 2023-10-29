الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن غزة

طالبت الإمارات، مجلس الأمن الدولي، بعقد اجتماع طارئ في ضوء إعلان إسرائيل "توسيع عملياتها البرية" في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، ليل السبت/الأحد، تزامناً مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 22 يوماً.

وأفادت البعثة بأن "دولة الإمارات طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان إسرائيل عن توسيع عملياتها البرية في غزة"، دون إيراد تفاصيل أكثر.

وأخفق مجلس الأمن، أكثر من مرة مؤخراً، في وقف الحرب بغزة، بينما أقرت الجمعية العام للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعو لهدنة إنسانية في القطاع، لم تستجب له إسرائيل وواصلت قصفاً عنيفاً لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

وفي وقت سابق السبت، أدانت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، "العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة المحتل".

وأعربت عن "قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي"، مشددة على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية".

وتشن إسرائيل منذ 22 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت خلالها أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا، و1863 امرأة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.