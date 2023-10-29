جيش الاحتلال الإسراِئِيلي: نوسع تدريجياً العملية البرية في قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنه بدأ تدريجياً بتوسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة، مشيراً إلى ما تتضمنه من مخاطر على قواته.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي: "خلال الليل قمنا بتوسيع دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة، وستنضم إلى القوات المقاتلة بالفعل".

وأضاف: "القتال البري في شمال قطاع غزة مستمر، نحن نتقدم في مراحل الحرب وفقًا للخطة، نقوم تدريجيا بتوسيع النشاط البري ونطاق قواتنا في قطاع غزة"، بحسب وكالة الأناضول.

لكنه استدرك بأن "النشاط البري معقد، ويتضمن مخاطر أيضًا على قواتنا".

وتابع: "سنفعل كل ما في وسعنا من الجو والبحر والبر من أجل ضمان أمن قواتنا وتحقيق أهداف الحرب".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في بيان صباح الأحد، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بإصابة متوسطة في حادثين منفصلين في شمالي قطاع غزة خلال ساعات الليل.

من جهة ثانية، أعلن هاغاري ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب إلى 311 والرهائن الإسرائيليين في غزة إلى 230.

والأحد، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها تتصدى لقوات إسرائيلية متوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمال قطاع غزة)، مشيرة إلى استهدافها بالقذائف.

وبالنسبة للتوتر على الحدود مع جنوب لبنان، قال: "في الشمال، رداً على إطلاق النار في الأراضي اللبنانية باتجاه الحدود الشمالية، هاجمنا ليلاً أهدافاً عسكرية وبنية تحتية ومواقع لتنظيم حزب الله".

وأضاف: "نحن نقتل ونقضي على كل من يعمل ضدنا، وأي أحد من حزب الله يصل إلى منطقة السياج سيتم القضاء عليه".

ومنذ 3 أسابيع تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفاً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلَّف قتلى وجرحى في الطرفين.

وتأتي هذه التوترات على وقع مواجهة مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالا عن مقتل 7814 فلسطينيا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693، بحسب تلفزيون "فلسطين" (رسمي) صباح الأحد.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.