"كتائب القسام" تعلن تصديها لتوغل إسرائيلي وتنفيذ عمليات قنص

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، أنها تتصدى لقوات إسرائيلية متوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمال قطاع غزة)، مشيرة إلى استهدافها بالقذائف.

وأضافت "القسام"، في بيان: "يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا".

وتابعت أن مقاتليها "خاضوا معها (القوات) اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف الياسين 510 الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص".

وأكملت: "اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية".

كما أعلنت كتائب القسام، في بيان لاحق الأحد، أن قوة تابعة لها تسللت خلف قوات إسرائيلية متوغلة، واشتبكت معها في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام": "مجاهدو القسام يباغتون القوات (الإسرائيلية) المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمال) بعد تسللهم خلف خطوطهم والتحامهم بقوات العدو، واشتباكهم معها".

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين شمال غزة.

وهذه أول إصابات يعلن عنها الجيش منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء الجمعة الماضي.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالا عن استشهاد 7814 فلسطينياً، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693، بحسب ما ذكره تلفزيون "فلسطين" (رسمي) صباح الأحد.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 229 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.