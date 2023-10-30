اختتام "الاجتماع الدولي من أجل فلسطين وغزة" في أنقرة

اختتم اليوم الاثنين "الاجتماع الدولي من أجل فلسطين وغزة"، في العاصمة أنقرة وأصدر بياناً ختامياً دعا فيه إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة لـ"حماية المظلومين".

الاجتماع الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية، عبر اتصال مرئي، وشارك فيه أكثر من 200 شخصاً من القيادات الدينية الإسلامية من 92 دولة حول العالم.

وجاء في البيان الختامي الذي تلاه علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية التركي، أن إسرائيل تواصل استهداف غزة عبر هجماتها التي تفتقر إلى كافة "الأسس الإنسانية والأخلاقية والقانونية".

وأشار البيان إلى الحصار المطبق على سكان غزة وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى استهداف المنشآت الدينية والصحية والتعليمية "دون تمييز على الإطلاق".

وندد بارتكاب "النظام الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة من أجل تحقيق آماله الصهيونية"، منتقداً صمت الدول الغربية إزاء "الجرائم الإسرائيلية".

وأكد البيان الختامي على أن "فلسطين وغزة أراضٍ إسلامية"، داعياً إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية في القطاع وعلى الفلسطينيين عموماً.

وشدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من ديارهم، مؤكداً أن دعم صمود الفلسطينيين في وجه إسرائيل "مسؤولية دينية لكل مسلم".

وطالب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك في أقرب وقت من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

كما دعا إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة من أجل "حماية المظلومين"، وفتح ممر إنساني إلى غزة، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل الجرحى فيه إلى مشافي البلدان المجاورة.

وأشار البيان إلى أن "القدس وغزة تناديان المسلمين إلى الوحدة".

وتابع: "تبني الدول الإسلامية موقفاً مشتركاً وحازماً والتحرك في أقرب وقت للحيلولة دون الظلم والإبادة الجماعية، يعد مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقها".

البيان دعا أيضاً إلى مواصلة المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، حول العالم في ضوء "محور القانون والأخلاق".

وأعلن أرباش تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع.