الحكومة في غزة: انسحاب الآليات الإسرائيلية بعد توغلها شرق غزة

أعلنت الحكومة في قطاع غزة، الاثنين، انسحاب آليات عسكرية إسرائيلية بعد وقت قصير من توغلها بشكل محدود في شارع "صلاح الدين" جنوب شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وخلال وقت وجيز، قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "جرى توغل بضع دبابات وجرّافة لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وأضاف: "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها".

وتابع: "الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة".

وأردف: "لا يوجد أي تقدم برّي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرّافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وذكر المكتب الحكومي أن "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

فيما قال شهود عيان إن الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي توغلت فيها في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة.

والأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بدأ تدريجياً بتوسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة، مشيراً إلى ما تتضمنه من مخاطر على قواته.