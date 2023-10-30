السفير الفلسطيني لدى تركيا ينتقد وقوف العالم إلى جانب المحتل الإسرائيلي

انتقد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، "وقوف العالم إلى جانب المحتل الإسرائيلي بدلاً من مساندة الفلسطينيين"، قائلاً إن "الظلم لن يدوم وسيأتي يوم ينتصر فيه المظلوم".

ولفت مصطفى، في كلمته بفعالية بمناسبة مئوية تأسيس الجمهورية التركية بالعاصمة أنقرة، الأحد، إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي عنيف منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر في المنطقة، وأنها تقتل سكان غزة دون تمييز بين طفل أو مسن أو امرأة".

وتابع: "لم يبق أي مكان آمن في قطاع غزة، فالجيش الإسرائيلي يقصف المستشفيات والكنائس والمدارس"، واستدرك قائلا: "لكن الشعب الفلسطيني سيظل صامداً".

وهنأ مصطفى الشعب التركي بمناسبة مئوية الجمهورية، مبيناً أن تركيا مثال يحتذى به.

ومنذ 24 يوماً يشن جيش الاحلال الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.

وفي الضفة الغربية استشهد 114 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.