رئيس الجزائر: ما يحدث في غزة "جرائم حرب مكتملة الأركان"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن "ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان" وإن "الفلسطينيين ليسوا ارهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم".

وجاءت تصريحات تبون خلال لقاء مع مواطنين ومنظمات أهلية ومسؤولين، الأحد، في نهاية زيارة قام بها إلى محافظة الجلفة (300 كيلومتر جنوبي العاصمة).

وخلال تطرقه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن تبون قوله أثناء اللقاء، إن "ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان".

وأوضح تبون أن "الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم" ضاربا المثل خلال حديثه، بمحاربي الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) والذين وصفتهم فرنسا آنذاك بـ"الارهابيين".

ونقل تبون مقولة العربي بن مهيدي أحد قادة الثورة في رده على الفرنسيين الذين اتهموا المحاربين بـ"الإرهاب" بالقول: "أعطونا طائراتكم.. نمنحكم قففنا"، في إشارة إلى أكياس كان المحاربون يضعون فيها القنابل لتفجيرها بأماكن وجود الجنود الفرنسيين والمستوطنين خصوصا بالعاصمة.

وكان الرئيس الجزائري يرد على وصف قادة إسرائيل ومسؤولين غربيين لعناصر المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهابيين" منذ اندلاع المواجهات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.