واشنطن تقصف نقاط تمركز مجموعات موالية لإيران في قرية خشام شرقي سوريا

استهدفت طائرات حربية مجموعات مسلحة مدعومة إيرانيًا في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وفق ما ذكرت مصادر محلية للأناضول.

وأوضحت أن طائرات حربية مجهولة استهدفت الاثنين نقاط المجموعات الموالية لإيران في قرية خشام، بعد تعرض القوات الأمريكية لهجوم في حقل كونيكو للغاز.

ومساء الأحد، تعرض حفل العمر النفطي التي تسيطر عليها قوات أمريكية في دير الزور لهجوم صاروخي.

وبعد ذلك الهجوم، شنت طائرات حربية مجهولة أيضا، هجومين على نقاط المجموعات المدعومة إيرانيا في منطقة البوكمال بدير الزور.

واستهدفت طائرات مجهولة العديد من المواقع التابعة للجماعات المدعومة إيرانيا في دير الزور.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي في منطقة "التنف" جنوب شرقي سوريا، ومنطقتي "المالكية" و"الشدادي" بمحافظة الحسكة، وحقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في دير الزور، بطائرات مسلحة من دون طيار مجهولة الهوية وبأسلحة أرض ـ أرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية شرقي نهر الفرات، الواقع تحت احتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.

وتخضع أراضي دير الزور، شرق نهر الفرات لاحتلال تنظيم "بي كي كي/ وا بي جي" الإرهابي، المدعوم أمريكيا، في حين يقع مركز المحافظة والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام الأسد والمجموعات المدعومة إيرانيا.