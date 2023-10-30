وزارة الداخلية في غزة: "عدد من الشهداء" بينهم 11 في منزل واحد بقصف إسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الاثنين، سقوط العديد من "الشهداء" جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، بينهم 11 في منزل بمنطقة الزوايدة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "11 شهيداً وعدد من الجرحى في قصف من طائرات الاحتلال على منزل لعائلة فطاير في الزوايدة وسط القطاع".

وفي جنوب القطاع، أفادت الداخلية في بيان آخر بـ"انتشال عدد من الشهداء والمصابين جراء تدمير الاحتلال عمارتين سكنيتين لعائلة حسان في شارع 10 جنوب مدينة غزة الليلة الماضية".

وبحسب المصدر نفسه، سقط "3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة نوفل بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا" شمال غزة.

ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.

وفي الضفة الغربية استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.