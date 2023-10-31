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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيداً

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 31.10.2023 15:53
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة لليوم الـ 25 على التوالي، 31-10-2023 صورة: الأناضول جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة لليوم الـ 25 على التوالي، 31-10-2023 (صورة: الأناضول)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 8525 شهيداً، بينهم 3542 طفلاً.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي عقده في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة: إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 8525 شهيداً منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة وإصابة 21543 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".

وأضاف القدرة: "وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين منهم 1100 طفل ما زالوا تحت الأنقاض".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية".

يتبع...

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