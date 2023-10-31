"الإعلام الحكومي" في غزة: أضرار لحقت بـ 203 مدارس منها 45 خرجت عن الخدمة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ألحقت أضرارا بـ 203 مدارس، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وقال مدير المكتب، سلامة معروف، في مؤتمر صحفي: "الاحتلال دمّر 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق فيها الضرر الكبير، فيما تعرّضت 203 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة".

وأضاف معروف: "الغارات الإسرائيلية على القطاع تسببت بتدمير 47 مسجداً، وتضرر 3 كنائس".

وتابع: "أكثر من 200 ألف وحدة تضررت، منها قرابة 32.500 وحدة سكنية هدمت كليًا وغير صالحة للسكن، وما زالت هذه الإحصائيات غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع".

وأوضح معروف أن "18 ألف طن من المتفجرات التي قصف بها الاحتلال غزة، توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة".

وأشار إلى أن إسرائيل "ارتكبت 908 مجازر بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، فيما استشهد 35 صحفيا و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني".

ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048، بحسب بيانات رسمية.