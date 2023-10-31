المجموعة العربية بمجلس الأمن: استمرار الحرب على غزة ينذر بخطر توسعها

حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ينذر بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود ضيف الله الحمود أمام مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، نيابة عن المجموعة العربية، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال الحمود إن "استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، وما تنتجه من أزمة إنسانية، ينذر حتماً بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة".

ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود للضغط على إسرائيل "كي تتوقف عن مماطلاتها في إدخال المساعدات بما يسمح بعبورها بشكل عاجل، وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة".

وتساءل الحمود "أما آن الأوان لأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويحترم مبادئه ومقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها، وأن يعمل على إيقاف الحرب والعدوان".

وتساءل أيضاً عما إذا كان الوقت قد حان لمجلس الأمن للاستجابة إلى "استغاثات أهالي غزة" وأن "يغلب مبادئ العدالة والإنسانية". وأنهى كلمته بالقول "لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل".

من جانبه، دعا رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي للاقتداء بالجمعية العامة للأمم المتحدة وحكمتها "للاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد لسفك الدماء الذي يشكل إهانة للإنسانية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخطرا داهما على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وقال إن إنقاذ البشرية من الجحيم اليوم يعني بالنسبة للأمم المتحدة إنقاذ الفلسطينيين في غزة، مضيفا "انظروا إلينا كبشر".

وأكد منصور أن أي اعتداء أو حرب "لن تنهي هذا الصراع، أو تبدد هذا الظلم، بل لن تفضي سوى إلى تعميقه وتوسيع نطاقه".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يبرر قتلنا أو يجد أسبابا لإعطاء المزيد من الوقت للقاتل".

وطالب منصور المجلس بالدعوة إلى "وقف هذا الهجوم على أمة بأسرها"، ووقف القتل في الضفة الغربية والتهجير القسري هناك.

ودعا منصور إلى السماح لملايين الناس بالبدء في التفكير مرة أخرى في كيفية إعادة بناء حياتهم "على الرغم من عمق الموت والدمار والخراب الذي تعرضوا له، ورغم الصدمات التي لا تمحى". لافتا أن كل دقيقة هي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة للفلسطينيين في غزة.

بدوره، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "أولوية المجتمع الدولي الآن يجب أن تركز على وقف إراقة الدماء والحد من الضرر اللاحق بالمدنيين ونقل الوضع إلى المسار الدبلوماسي السياسي".

وشدد على "ضرورة تكريس الجهود الجماعية لإعادة إطلاق عملية التفاوض الكاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف تحقيق حل الدولتين المدعوم من الأمم المتحدة".

واتهم "ممثلي الدول الغربية في مجلس الأمن بازدواجية المعايير"، مشيرا إلى "مواقفهم تجاه أوكرانيا على الرغم من أن المدنيين في أوكرانيا لا يواجهون نفس قدر التهديدات التي يواجهها سكان غزة".

وذكر أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة لتهدئة التصعيد لحل الصراع بشكل عاجل.

وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، لبحث التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وللاستماع إلى إحاطات من مسؤولين في الأمم المتحدة حول الوضع الراهن.