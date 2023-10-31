"كتائب القسام" تعلن تدمير آليات إسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، تدمير آليات إسرائيلية خلال اشتباكات تدور منذ فجر اليوم على عدد من المحاور بقطاع غزة.

وذكرت "القسام" أن "الاشتباكات أدت إلى تدمير عدة آليات عسكرية إسرائيلية والاشتباك مع قوات مترجلة، عند عدة محاور في قطاع غزة"، بحسب منصات إعلامية تابعة لها على "تيليغرام".

وقالت "القسام": إن مقاتليها "دمروا فجر اليوم آلية صهيونية شرق (معبر) إيرز (بيت حانون)، بعبوة ناسفة وقذيفتي الياسين 105".

وأضافت أن مقاتليها "يخوضون أيضا اشتباكات مع قوات متوغلة شمال غرب غزة" نتج عنها "استهداف آليتين (دبابة وجرافة) بقذيفتي الياسين 105، واشتعال النيران فيهما، والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر"، بحسب المصدر ذاته.

كما أشارت الكتائب إلى استهدافها "قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم (التجاري مع إسرائيل) بقذائف الهاون" و"تدمير 3 آليات في غرب التوام (شمال القطاع) باستخدام قذائف الياسين 105".

ومنذ فجر السبت، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات برية محدودة على عدة محاور من قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية عنيفة منذ أكثر من 3 أسابيع دمرت أحياء سكنية وخلفت آلاف القتلى نم الأطفال والنساء.