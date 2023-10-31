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وزير الدفاع السعودي من البيت الأبيض: لابد من وقف إطلاق النار في غزة

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
نشر في 31.10.2023 10:35
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يلتقي بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود في البيت الأبيض، واشنطن، 30-10-2023 صورة: رويترز مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يلتقي بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود في البيت الأبيض، واشنطن، 30-10-2023 (صورة: رويترز)

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأحداث في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الوزير السعودي على "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وشدد على ضرورة "العمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل".

كما ناقش الأمير خالد ومستشار الأمن القومي الأمريكي "مستجدات الشأن اليمني، ونتائج جهود المملكة المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وضمان التوصل إلى سلام شامل ودائم، يكفل لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار".

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