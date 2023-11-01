ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8796 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 8796 فلسطينيين، بينهم 3648 طفلاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة: "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8796 شهيداً؛ من بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، فيما وصل عدد المصابين إلى 22219".

وأضاف القدرة: "عدد المجازر يرتفع خلال العدوان على قطاع غزة 950 مجزرة بحق العوائل الفلسطينية".

وتابع متحدث وزارة الصحة بغزة: "تلقينا 2030 بلاغا مفقودين تحت الأنقاض منذ بدء العدوان على غزة".

وأشار القدرة، إلى "استشهاد 132 من الكوادر الصحية وتدمير 25 سيارات إسعاف جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 58 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزا للرعاية الاولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود".

وحذر القدرة، من خروج مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي (شمال) عن الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود.

وناشد القدرة الدول المنتجة للنفط والمؤسسات الدولية لـ"التدخل العاجل لتزويد مستشفيات غزة بالوقود قبل نهاية اليوم (الأربعاء) الذي سوف يكون فيه توقف المولدات الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الإندونيسي، وسيكون له تداعيات خطيرة على المرضى".

وطالب، "كافة الدول للعمل الفوري على تدفق المساعدات الطبية لمستشفيات غزة المنهارة والتي فقدت قدراتها في انقاذ حياة الجرحى والمرضى"، مثمناً "جهود مصر لخروج عدد من الجرحى لمشافيها".

وشدد على "ضرورة خروج كافة الجرحى من الحالات الخطيرة والمعقدة، والتي لا يتوفر لها علاج في غزة".

ومنذ 26 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.