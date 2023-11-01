بدء دخول سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح البري لنقل مصابين من غزة

بدأت سيارات إسعاف مصرية، صباح الأربعاء، الدخول إلى الجانب المصري من معبر رفح البري، استعداداً لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية (خاصة) إن هناك انتشاراً مُكثّفاً وحركة لسيارات الإسعاف في الطرف المصري من المعبر، استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات مصرية تم تجهيزها ورفع كفاءتها لأداء هذه المهمة.

وأوضحت أن هناك نحو 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح استعداداً لدخول قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 مصاباً فلسطينياً حالاتهم حرجة.

ورصدت "القاهرة الإخبارية" حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصري من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

فيما أفادت وكالة الأناضول بأن عدداً من الأشخاص حاملي الجنسيات الأجنبية تجمعوا أمام بوابة المعبر، ولم تدخل حتى الآن أي سيارة إسعاف إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضاف أن فرق الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود وصلت إلى الطرف الفلسطيني من المعبر.

ومساء الثلاثاء، أبلغت السلطات المصرية هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة بفتح معبر رفح الحدودي الأربعاء، لبدء عبور جرحى فلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، بحسب مصادر متطابقة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عبر بيان: "تم إبلاغنا من الجانب المصري أنه ستتم مغادرة 81 جريحا من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر، الأربعاء".