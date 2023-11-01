نددت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لحي سكني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي أوقع مئات القتلى والجرحى، في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وزارات الخارجية في كل السعودية، وقطر، مصر والأردن، واليمن، فضلا عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

مطالبات بوقف إطلاق النار

وأدانت السعودية، في بيان لوزارة الخارجية، بـ"أشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا".

وأشارت إلى أن "حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيلٍ لها، وعدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".

كما أدانت الإمارات في بيان للخارجية، بـ"شدة القصف الذي قامت به إسرائيل على مخيم جباليا في قطاع غزة، مؤكدة على أن "استمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها".

وشددت على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء".

بدورها، أدانت قطر في بيان للخارجية، بشدة "قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة"، ووصفت ذلك بأنه "مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعت المجتمع الدولي لسرعة التحرك لإيقاف القتل والدمار".

وأكدت أن القصف "يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد، وينذر بمزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار".

تحذيرات من تصعيد كبير بالمنطقة

كما قالت مصر، في بيان للخارجية إنها "تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا".

واعتبرت مصر ذلك "انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية (..)، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات".

في سياق متصل، أدان الأردن، في بيان للخارجية، بأشد العبارات "العدوان" الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا.

وحملت الخارجية الأردنية، في بيان، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذا التطور الخطير".

وطالب الأردن "المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة".

في اليمن، أدانت وزارة الخارجية في بيان "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، في انتهاك جديد يضاف إلى قائمة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت الخارجية اليمنية "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري لإيقاف هذه الجرائم".

دعوات للمجتمع الدولي بالتدخل

وعلى مستوى المنظمات، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بـ"أشد العبارات استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية، التي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا"، داعية "المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان".

ونددت رابطة العالم الإسلامي في بيان، "بهذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، حماية للمدنيين الأبرياء، واحتراما للقانون الدولي الإنساني".

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، بـ"أشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا"، مجددا الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بـ"أشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في مخيم جباليا".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن "عدم محاكمة إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

ولليوم الـ26، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة، وقتل إجمالاً أكثر من 8525 فلسطينيين بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما قتل 126 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.