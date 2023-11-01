مدير مكتب حقوق الإنسان الأممي بنيويورك يستقيل احتجاجاً على الحرب في غزة

قدم مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، كريج مخيبر، استقالته بسبب "فشل" المنظمة في وقف "حالة إبادة جماعية نموذجية" تحدث في قطاع غزة.

وأرسل كريج مخيبر خطاب استقالته إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فولكر تورك.

وفي في وقت متأخر من الثلاثاء، تم نشر الرسالة المؤرخة في 28 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

وقال مخيبر، "مرة أخرى، نشهد الإبادة الجماعية في غزة تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها".

وأضاف "هذه حالة إبادة جماعية نموذجية، لقد دخل المشروع الاستعماري الاستيطاني الأوروبي القومي العرقي في فلسطين مرحلته النهائية، باتجاه التدمير السريع لآخر بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية في فلسطين".

واتهم مخيبر، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم أوروبا بأنها "متواطئة كليا في الهجوم المروع".

وأوضح "لا ترفض تلك الحكومات فقط الوفاء بالتزاماتها، بموجب المعاهدة لضمان احترام اتفاقيات جنيف، ولكنها في الواقع تقوم بتسليح الهجوم بشكل نشط، وتقدم الدعم الاقتصادي والاستخباراتي، إلى جانب توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل".

يأتي ذلك مع اشتداد مناورة برية تخوضها القوات الإسرائيلية بعد توغلها بعدة مناطق في قطاع غزة.

ومنذ 26 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.